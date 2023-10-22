Şehit polisin oğluna sürpriz doğum günü

Sakarya'da 2020 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası neticesinde şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 8 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

17 Ekim 2020 yılında Erenler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip ettikleri sırada kaza yaparak şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 8 yaşındaki oğlu için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İlk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tekcan, burada polis araçlarına bindikten sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. Adının yazılı olduğu Sakaryaspor forması hediye edilen Tekcan, burada polis ağabeyleriyle zaman geçirdikten sonra Sakaryaspor-Adanaspor maçına götürüldü ve Tuncay Şanlı ile fotoğraf çekildi. Unutulmaz bir gün yaşayan minik Tekcan'ın mutluluğu gözlerinden okundu. - SAKARYA