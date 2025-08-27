Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "460 milyon doları aşan 47 araçlık savunma sistemleri caydırıcılığımızı da artırmaktadır"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Toplam teslimat tutarı 460 milyon doları aşan 47 araçlık savunma sistemleri, sadece sahadaki gücümüzü değil; stratejik derinliğimizi ve caydırıcılığımızı da artırmaktadır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Görgün, toplam teslimat tutarı 460 milyon doları aşan 47 araçlık savunma sistemlerinin sadece sahadaki gücü değil, stratejik derinlik ve caydırıcılığı da artırdığını belirtti. Akyol ise, yılın ilk 6 ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

"460 milyon doları aşan 47 araçlık savunma sistemleri caydırıcılığımızı da artırmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiinin yüzde 83'lere varan yerlilik oranına sahip olduğunu dile getiren Görgün, "7.5 milyar doları aşan yıllık ihracat hacmi, 185 ülkeye ulaşan kullanıcı ağı, 3 bin 500'den fazla firma, 100 bine yakın çalışanı, bin 380'den fazla proje ve 100 milyar doları aşkın proje hacmiyle örnek gösterilen ekosisteme sahiptir. Burada atacağımız her imza, her açılış ve sahaya teslim edeceğimiz her sistem tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun birer kanıtıdır. Toplam teslimat tutarı 460 milyon doları aşan, 47 araçlık savunma sistemleri, sadece sahadaki gücümüzü değil; stratejik derinliğimizi ve caydırıcılığımızı da artırmaktadır. HİSAR O 100 ve SİPER Hava Savunma Sistemleri, ALP 300-G ve 100-G Radar Sistemleri, PUHU ve REDET Elektronik Harp Sistemleri, KORKUT YAKIN SAHA Hava Savunma Araçları, Türk mühendisliğinin imzasını taşımakta ve yalnızca sahada güvenlik güçlerimizin omuzlarını değil, aynı zamanda milletimizin yüreğini de güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.

"1.5 milyar dolar olacak olan bu yeni üs, 8 bin kişiye istihdam sağlayacaktır"

Çelik Kubbe'nin sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir duruşu da temsil ettiğini vurgulayan Görgün, "Yerlilik oranı, entegrasyon gücü NATO standartları ötesine geçen bu sistemler gururudur. Toplamda 280 milyon doları aşan yatırım hacmine sahip, 165 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana yayılan 14 yeni ASELSAN tesisinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu da yaşıyoruz. Açılacak bu tesisler ile; ASELSAN'ımızın üretim kapasitesi yüzde 40 artacak, 4 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak, 23 bin metrekare temiz oda ve laboratuvar altyapısıyla ileri test ve entegrasyon süreçleri desteklenecektir. Bugün temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zeka tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olacaktır. Toplam yatırım tutarı 1.5 milyar dolar olacak olan bu yeni üs, 8 bin kişiye istihdam sağlayacaktır" diye konuştu.

"Yılın ilk 6 ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık"

Törende konuşan ASELSAN Genel Müdürü Akyol ise şunları söyledi:

"İlk olarak Çelik Kubbe kapsamında 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini şanlı ordumuza teslim ediyoruz. Sadece bir başlangıç olan bu teslimatlarla, gök vatanımız daha güvenli olacak. Bugün ikinci olarak, seri üretim kapasitemizi yüzde 40 artıran, 14 yeni tesisimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü ve tarihi bir adım olarak 6 bin 500 dönümlük yeni Oğulbey yerleşkemizde 1,5 milyar dolar değerindeki yatırımı heyecanla başlatıyoruz. Son iki yıldır dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biriyiz. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın tamamını geride bırakarak 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık. Sadece mühendislik gücümüzle değil, finansal performansımızla da öne çıkıyoruz." - ANKARA