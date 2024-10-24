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Savunma Sanayi Tesislerinin Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi

Savunma Sanayi Tesislerinin Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında, savunma sanayi tesislerinin güvenliği üzerine gerçekleştirilen toplantıda risk analizleri değerlendirildi ve güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, savunma sanayi tesislerinin güvenliği masaya yatırıldı.

Kırıkkale'de bulunan stratejik tesislerin risk analizlerini değerlendirmek ve güvenlik önlemlerini gözden geçirmek amacıyla, Vali Mehmet Makas başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle savunma sanayii alanında faaliyet gösteren tesislerin güvenliği ele alındı. Muhtemel riskler ve bu risklere karşı alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi. Vali Makas, ildeki stratejik tesislerin güvenliğinin en üst seviyede sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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