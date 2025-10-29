Haberler

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu Haber Videosunu İzle
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Karadeniz'den getirdiği 5 ton hamsiyi kilosu 35 TL'den satışa sundu. "Rabbim verdi, biz de paylaşmak istedik" diyen Yener'in kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

  • Şanlıurfa'da Cemal Yener, Karadeniz'den getirdiği 5 ton taze hamsiyi kilosu 35 TL'den satışa sundu.
  • Kampanya Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlendi ve vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü.
  • Uygun fiyat nedeniyle balık satış noktasında uzun kuyruklar oluştu.

Şanlıurfa'da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz'den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "vatandaş balık yesin" diyerek kilosunu 35 TL'den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

"RABBİM VERDİ, BİZ DE PAYLAŞMAK İSTEDİK"

Yener, yaptığı açıklamada kampanyayı dayanışma amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı'na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

Şanlıurfa'da Ucuz Hamsi Kampanyası Vatandaşı Sevindirdi

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şanlıurfa'da Ucuz Hamsi Kampanyası Vatandaşı Sevindirdi

"DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Ucuz Hamsi Kampanyası Vatandaşı Sevindirdi

Kentte büyük ilgi gören kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.