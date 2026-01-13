Haberler

Şanlıurfa'da Göçmen Kaçaklığı: 7 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Şüphelilerin sahte belgelerle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da sahte evraklarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma sonucunda şüphelilerin, düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 135 bin lira, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek

Meclis'teki bu görüntüler tarih oluyor! Maaş kesintisi gündemde
Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi

Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryesi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Fener taraftarını sevindiren görüntü! 'Transfer bitti' yorumları yapılıyor

Fener taraftarını sevindiren görüntü: Her gören aynı yorumu yapıyor
Meclis'teki kavgaları bitirecek düzenleme! Kavgacı vekillerin maaşları kesilecek

Meclis'teki bu görüntüler tarih oluyor! Maaş kesintisi gündemde
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı