Şanlıurfa'da Göçmen Kaçaklığı: 7 Tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma sonucunda şüphelilerin, düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasını sağlamak amacıyla sahte belgeler düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 135 bin lira, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.