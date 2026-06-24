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Samsun dışarıya göç verdi: Net göç eksiye düştü

Samsun dışarıya göç verdi: Net göç eksiye düştü
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TÜİK verilerine göre Samsun, 2025 itibarıyla aldığı göçten daha fazla göç verdi. Net göç dengesi eksi 379 kişi olarak kaydedilirken, şehirden ayrılanların sayısı gelenleri aştı. 2024-2025 döneminde ise net göç eksi 2 bin 482 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) illere ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç verilerine göre, Samsun'un net göç dengesi negatif olarak gerçekleşti. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla derlenen verilere göre, şehirden ayrılanların sayısı gelenlerin sayısını aştı.

Nüfus ve göç hareketliliği

Toplam nüfusu 1 milyon 392 bin 403 olan Samsun'da gerçekleşen göç hareketliliğinin detayları şu şekilde:

Samsun'a gelen göç (Göç alan): Toplam 3 bin 540 kişi Samsun'a göç etti. Bu nüfusun 1852'sini erkekler, 1688'ini ise kadınlar oluşturdu.

Samsun'dan giden göç (Göç veren): Toplam 3 bin 919 kişi Samsun'dan taşındı. Şehirden ayrılanların 2 bin 114'ü erkek, 1805'i ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Net göç dengesi alarm veriyor

Samsun'un aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark incelendiğinde, kentin eksi 379 net göç değerine sahip olduğu görüldü. Hem gelen hem de giden nüfusta erkek yoğunluğu dikkat çekerken, toplam istatistikler Samsun'un net bazda dışarıya nüfus kaybettiğini ortaya koydu.

2024-2025 yıllarında Samsun'dan 6 bin 272 kişi göç etti

TÜİK'in illere ve vatandaşlığa göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç verilerine göre ise 2024-2025 yıllarında kentte Türkiye'ye gelen göç toplam 3 bin 790 kişi olarak kaydedildi. Bu kişilerin 1808'ini Türk vatandaşları, 1982'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Öte yandan Samsun'dan göç edenlerin sayısı 6 bin 272 olarak gerçekleşirken, bunun 1411'i Türk vatandaşları, 4 bin 861'i yabancı uyruklulardan oluştu. Bu veriler doğrultusunda kentin 2024-2025 yılları net göçü eksi 2 bin 482 olarak hesaplandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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