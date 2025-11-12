Haberler

Samsun'da Çocuklara Ücretsiz Ahşap Oyuncak Dağıtımı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir iş insanı, 'QR Kodu Okut, Hediyeni Kap' projesiyle çocuklara ücretsiz ahşap oyuncaklar hediye ediyor. Billboardlara yerleştirilen QR kodlarını okutan çocuklar sürpriz hediyelere sahip olabiliyor. Proje, diğer illerde de örnek alınması hedefleniyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ahşap oyuncak üretimi yapan bir iş insanı, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle çocuklara ücretsiz oyuncak hediye ediyor. İlçedeki billboardlara yerleştirilen QR kodlarını okutan çocuklar, sürpriz hediyeler kazanıyor.

Salıpazarı'nda üretim faaliyetlerini sürdüren bir iş adamı, hem istihdama katkı sağlayan hem de çocukları sevindiren bir projeye imza attı. Ahşap oyuncak üretimiyle bilinen girişimci, "QR Kodu Okut, Hediyeni Kap" adını taşıyan yeni kampanyasıyla ilçedeki çocuklara ücretsiz oyuncak dağıtıyor.

Renkli afişlerle duyurulan proje kapsamında, billboardlardaki QR kodlarını okutan çocuklar ahşap oyuncak kazanma şansı yakalıyor. Doğal malzemelerle üretilen oyuncaklar, hem çocukların el becerilerini geliştirmeyi hem de teknoloji kullanımını eğlenceli bir şekilde yönlendirmeyi amaçlıyor.

Salıpazarı'nda hayata geçirilen uygulamanın, önümüzdeki dönemde diğer illerde de benzer projelere örnek olması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
