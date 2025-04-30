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Samsun'da Avcılık Gelirlerinde Artış Yaşanıyor

Samsun'da Avcılık Gelirlerinde Artış Yaşanıyor
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2024 ve 2025 yıllarında av pulu satışları ve avcılık kurslarından elde edilen gelirlerde önemli artışlar gözlemleniyor. 2025'in ilk dört ayında av pulu satışı, önceki yılın toplamını geçti. Ayrıca avcılık kurslarına ilgi artıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da avcılara 2024 yılında 3 bin 74 adet avlanma pulu satılırken, 2025'te ise bu zamana kadar 3 bin 368 adet av pulu satıldı. Böylece 2025'in ilk 4 ayında satılan av pulu sayısı, 2024'te satılan av pulu sayısını çoktan geçmiş oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü 2024'te Samsun'da 43 avcılık kursu açmış, bu kurslarda 917 kişi avcı belgesi almıştı. Kurs belgesi alanlardan 978 bin TL gelir elde edilirken av pulundan da 1 milyon 690 bin TL gelir eldi edilmişti. 2024'teki toplam aktif avcı sayısı da 4 bin 828 olarak kayıtlara geçmişti.

2025 yılında şu ana kadar 7 kurs açıldı. Bu kurslardan 158 kişi avcılık belgesi almaya hak kazandı. 7 kurstan 242 bin TL gelir elde edilirken, av pulu satışından elde edilen gelir ise geçen yıldan 1 milyon 366 bin TL daha fazla olarak, 3 milyon 57 bin TL oldu. Şu anda Samsun'daki aktif avcı sayısı ise 5 bin 89 olarak ifade edildi. Ayrıca toplam 24 avlağın bulunduğu Samsun'da 2024 yılında av turizmi çalışmaları kapsamında 14 avcıdan 222 bin TL av turizmi geliri elde edildi.

Yaban hayatı tedavi ve yemleme çalışmaları çerçevesinde de 150 yaban hayvanı tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı. 2024-25 döneminde doğaya ise yaban hayvanlarının beslenmesi için 750 kilo yem bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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