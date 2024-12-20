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Sağlık-Sen Başkanı Fırat Kaya: Maaş Artışları Gerçek Zam Değil

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Elazığ'da Sağlık-Sen Şube Başkanı Fırat Kaya, maaş artışlarının gerçek bir zam olmadığını ve enflasyonun işçilerin cebinden çıkan paranın geri dönüşü olduğunu belirtti. Kaya, sağlık görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve servis hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı gecikmeler yaşandığını ifade etti.

HABER: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ)- Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası (Sağlık- Sen) Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, maaşlarda yapılacak artışların gerçek bir maaş zammı olmadığını belirtti. Kaya, "Ben bunu zam olarak algılamıyorum. Çünkü enflasyon bir zam değildir. İşçinin altı aylık bir süre içinde cebinden çıkan parayı, altı ay sonra bize bir zam olarak uygulamaya çalışıyorlar" dedi.

Sağlık - Sen Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yıllardır personel servislerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yapılan toplu iş sözleşmeleri var, iş kanunları var. Bununla birlikte ilgili 'çalışan personel ya servis taksit yapacaksınız ya da yol ücretini tüketiyorsunuz' deniyor. Kurumumuzda işçi olarak çalışan gruplara bir yol ücreti ödeniyor. Ancak bu bir otobüs bileti gidiş, bir otobüs bileti dönüş şeklinde ödeniyor. Çok makul bir rakam maalesef. Şehrimiz büyüyor, genişliyor. Genişlediği gibi otobüsler toplu taşıma araçları yetersiz kalıyor. İnsanlar sabah işe gelirken otobüse sığmıyor, birçok aksaklık yaşıyorlar. Bu sebeplerden dolayı mesaisine gecikmeler neden oluyor. Özellikle bayanların bulduğu bir çözüm var. Bu çözüm de öğrenci servisi gibi servis tutmak. Bu kişi başı 2 bin 500- 3 bin gibi bir rakama tekabül ediyor. İlçelerden gelenler var, uzak ürünler gelenler var. Biz bunun tekrar değerlendirilmesini istiyoruz."

Kaya, çalışanların maaşlarına enflasyon oranı doğrultusunda yapılacak zamların yeterli olmadığını belirtti. Kaya,  "Öncelikle her altı ayda bir enflasyon oranları açıklanıyor. İnsanların maaşlarına zam veriyor, çalışana işçiye tüm kesimlere. Ben bunu zam olarak algılayamıyorum. Çünkü enflasyon bir zam değildir. İşçinin altı aylık bir süre içinde cebinden çıkan parayı altı ay sonra bize bir zam olarak uygulamaya çalışıyorlar. Bu bir zam değil. Zaten bu para insanların cebinden çıkmış. Ocak ayında başlıyorsunuz haziran ayına geliyorsunuz, 1 Temmuzda altı aylık enflasyon zammı veriyorlar" diye konuştu.

Sağlık-Sen Başkanı Fırat Kaya: Maaş Artışları Gerçek Zam Değil
Kaynak: ANKA / Yerel
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