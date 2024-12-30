Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Safranbolu'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Kış Kampında Eğlendi

Safranbolu'da Devlet Korumasındaki Çocuklar Kış Kampında Eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için düzenlenen kış kampında, doğanın güzellikleri eşliğinde oyunlar oynandı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, yarışmalara katılarak kupa ve madalya kazandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan devlet koruması altındaki çocuklar, kış kampı etkinliğinde hem karın keyfini çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu yıl 12.'sini düzenledikleri etkinlik kapsamında Safranbolu Hasan Doğan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için kış kampı etkinliği hazırladı. Çocuk evlerinden arazi araçlarıyla alınan öğrenciler bin 500 rakımlı Sarıçiçek yaylasına götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve çocuk evleri müdür ve müdür yardımcılarının da katıldığı etkinlikte beyaz örtüyle kaplı doğanın eşsiz güzellikleri arasında çocuklar 'koca ayak', 'çuval' ve 'halat çekme' gibi oyunlarda yarışarak doyasıya eğlendi. Karla kaplı arazide ayrıca, havalı tüfekle hedef vurma ve balon patlatma için mücadele veren çocuklar, yakılan ateş karşısında ekmek arası sucuk ve köfte yiyerek günün tadını doyasıya çıkarttı.

Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar etkinlikte ayrıca arazi araçlarında copilotluk yaparken, paletli kar aracı ile de doğada gezi yapmanın keyfini yaşadılar.

Etkinlik sonunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere KARDOFF tarafından kupa ve madalya ödülleri takdim edildi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, kulüp olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında 12.'sini düzenledikleri etkinlikte yuvada kalan çocuklarla oyunlar oynandığını söyleyerek, "Eğlenceli bir gün geçirdik. Hem çocuklarımız hem de biz mutlu olduk. Onlara copilotluk yaptırarak güvenlik bir şekilde heyecanımıza ortak ettik. İnşallah amacına uygun bir etkinlik olmuştur" dedi.

KARDOFF Başkanı Demir ve kulüp üyelerine teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ise, "Devletimizin himayesinde olan çocuklarımızla doğanın beyaz örtüsü ile kaplanan eşsiz güzellik içindeki doğasında çok güzel ve keyifli ve kaliteli bir zaman geçirdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz birbirinde güzel oyunlar oynadı. Onlar için de çok keyifli bir gün oldu" diyerek, desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Demir'e plaket takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
img

Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
img

Teröristbaşıyla görüşmeye Erdoğan cephesinden ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.