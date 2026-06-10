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Harçlıklarını yolun kenarında kurdukları tezgahta alın teriyle kazandılar

Harçlıklarını yolun kenarında kurdukları tezgahta alın teriyle kazandılar
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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir grup çocuk, yol kenarına kurdukları tezgahla soğuk içecek ve atıştırmalık satarak harçlıklarını kazanıyor. Küçük girişimciler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle sorumluluk bilinci kazanıyor.

Rize'de bir grup çocuk yol kenarına kurdukları tezgahla soğuk içecek ve atıştırmalık satarak harçlıklarını çıkardı.

Çayeli ilçesi Büyük Taşhane Mahallesi'nde yaşayan ve mahallelerindeki sitede limon satan arkadaşlarını görüp esinlenen Hayrunisa Kur, Ömer Halis Aytaç, Ali Eymen Gerz, Eymen Asaf Azman, Yekta Azman ve Arif Selim Çubuk, yaz günlerini değerlendirmek için örnek bir girişimde bulundu.

Oturdukları apartmanın altında kurdukları küçük tezgahta soğuk içecek ve çeşitli atıştırmalıklar satan çocuklar, kendi harçlıklarını kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Yol kenarında kurdukları tezgah, mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Küçük yaşlarına rağmen çalışkanlıkları ve girişimci ruhlarıyla dikkat çeken çocuklar, satışlardan elde ettikleri gelirle hem harçlıklarını çıkardı hem de sorumluluk bilinci kazanmış oldu. Vatandaşlar ise çocukların bu çabasını takdir ederek alışveriş yaptı ve destek verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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