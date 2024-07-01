Rekortmen Dalgıç Çanakkale Boğazı'nda Caretta Caretta ile Selfie Çekti

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 20 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda 7 metre derinlikte zıpkınla avını beklerken karşılaştığı carette caretta ile selfie çekti. Turan, caretta caretta ile selfie anlarını da saniye saniye kaydetti.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (51), dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla geçtiğimiz günlerde Dardanos açıklarında boğazın derin sularına daldı. Dalış yaptığı sırada caretta caretta ile karşılaştı. O anlar Turan'ın su altı kamerasına yansıdı. Turan caretta caretta ile selfie çekti. Çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaşan Turan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Marmara Bölgesi'nde çok nadir görülüyor

O anları anlatan Müjdat Turan, "Balık avı için Dardanos açıklarında dalıyordum. Yaklaşık 6-7 metre derinlikte caretta carettanın yüzdüğünü gördüm. Sonra bir an onu çekmek geldi içimden. Çümkü benden hiç kaçmıyordu. Daldım. Dalışımı yaptım. Biraz onu sevdim. Onunla biraz oynadık. Sonra bu anı ölümsüzleştireyim dedim. Selfi çekeyim dedim. Çok güzel bir selfi oldu. Sempatik bir görüntü çıktı ortaya. Ben de bunu takipçilerimle paylaştım. Çok olumlu tepkiler aldım. Tabiki caretta carettalar Marmara Bölgesi'nde çok nadir gözüküyor. Buda bizim denizlerimizde ekosistemin devam etmesi açısından çok önemli. Caretta carettalar, denizlerin ekosistemlerin devamında önemli bir rol alıyor. Bu da sevindirici bir yön. Çanakkale Boğazımızda bunu görüntülemek bence çok güzeldi" dedi.

"Ona dokunmak çok heyecan verici"

Caretta carettaya dokunduğunda hiç kaçmadığını ifade eden Turan, "Kedi, köpek seviyormuşum gibi sevdim onu. Bana baktı sonra uzaklaştı yavaş yavaş. Tabiki ona dokunmak çok heyecan verici. Çünkü caretta carettalar da dinazorlar çağından kalan canlılardan bir tanesi. Bence çok güzeldi. Yaklaşık 7-8 metre derinlikte denk geldi. Çok da akıntılı bir bölge. Dip yapısı kum olan bir bölgede. Genelde bu canlılar Marmara'da kumda kabuklularla ya da midyelerle besleniyor. Muhtemelen buraya beslenmek için geldi" diye konuştu. - ÇANAKKALE