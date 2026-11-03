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Reklam Kurulu, Antalya'daki mağazaya yanıltıcı reklamdan 108 bin lira ceza kesti

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Reklam Kurulu, Antalya'daki outlet mağazada '2. ürüne yüzde 50 indirim' afişleriyle tüm ürünlerde indirim algısı oluşturulduğunu tespit etti. Kampanya yalnızca ayakkabıda geçerliyken mağazaya 108 bin 370 TL ceza kesildi, reklamların durdurulması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Antalya'da bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada yapılan yanıltıcı "2. ürüne yüzde 50 indirim" reklamına 108 bin lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara karşı denetimleri kapsamında Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, "2. ürüne %50 indirim" afişlerinin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirilerek tüm ürünlerde indirim varmış algısı oluşturulduğu tespit edildi. Kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisiyle sınırlı olmasına rağmen tüketicilerde oluşan yanıltıcı algı nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

Verilen cezayı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil ticari ortamı sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam ediyoruz." sözleriyle paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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