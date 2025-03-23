Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Pide Fiyatı Kavga Çıkardı: Fırıncılarla Tartışma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir müşteri, fırından aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca fırıncılarla tartışmaya girdi. Olayın büyümesiyle çevredekiler araya girdi.

Pide fiyatını pahalı buldu, fırıncılarla kavgaya tutuştu

BURSA - Bursa'da bir müşteri pahalı bulduğu pide fiyatından dolayı, fırıncılarla kavga etti. Tarafları çevredekiler ayırırken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, pide almak için bir fırına giden kişi, aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca, fırıncılarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title