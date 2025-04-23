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Pegasus Hava Yolları İç Hat Biletlerine Tavan Fiyat Belirledi

Pegasus Hava Yolları İç Hat Biletlerine Tavan Fiyat Belirledi
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İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Pegasus Hava Yolları, 25 Nisan'a kadar İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerin bilet tavan fiyatlarını bin 750 TL olarak belirledi. Ayrıca, yolculara ücretsiz açığa alma ve uçuş değişiklik imkanı sunuluyor.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerin bilet tavan fiyatlarını 25 Nisan'a Cuma Günü sonuna kadar bin 750 liraya belirleme kararı aldığını duyurdu.

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cuma günü sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı bin 750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız. Ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz,25 Nisan Cuma günü sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olanlar ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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