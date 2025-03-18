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Pazaryeri'nde Orman Koruma Denetimleri Başlatıldı

Pazaryeri'nde Orman Koruma Denetimleri Başlatıldı
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Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, ormanları kaçak kesim ve yasa dışı müdahalelerden korumak amacıyla ilçede geniş kapsamlı önleme aramaları gerçekleştirdi. Ekipler, karayolunda orman emvali taşıyan araçları mercek altına alarak, kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği, ormanları kaçak kesim ve yasa dışı müdahalelerden korumak amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı önleme aramaları gerçekleştirdi.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri, ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunda yol kontrol uygulamaları yaparak orman emvali taşıyan araçları mercek altına aldı. Sevk pusulası, nakliye izinleri, emval ve mesaha kontrollerini titizlikle inceleyen ekipler, şüpheli araçlarda da detaylı önleme araması gerçekleştirdi. Yetkililer, bu tür denetimlerin kaçak kesim ve usulsüz taşımacılığı önlemek için büyük önem taşıdığını belirterek, kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı. Ormanların korunmasına yönelik bu kararlı adımlarla, doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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