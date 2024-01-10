Pazaryeri Belediyesi Personeline Yüzde 100 Zam Yaptı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan AK Parti yönetimindeki Pazaryeri Belediyesi, personeline yüzde 100 zam yaparak maaşlarda artışa gitti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 17 bin 2 TL asgari ücretin ardından 30 kadrolu personel için yüzde 100 zam kararı aldıklarını açıkladı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde personel maaşlarına zam yapıldı.
Ak Parti yönetiminde olan Pazaryeri Belediyesi, personeline yüzde 100 zam yaparak maaşlarda artışa gitti.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açıklanan 17 bin 2 TL asgari ücretin ardından belediye bünyesinde çalışan 30 kadrolu personel için yüzde 100 zam kararını aldı. Geçtiğimiz yıllarda da personeline enflasyon üzerinde zam yapan Zekiye Tekin, "Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Müdürü Kemal Azak ile gerekli imzalarımızı attık. Belediyemizde çalışan 30 kadrolu personelimizin yüzde 100 zamla yüzleri gülüyor. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK