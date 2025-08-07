Patnos'ta Kur'an Kursu Öğrencileri İçin Eğlenceli Etkinlik

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Patnos Gençlik Merkezi, Kur'an kursu öğrencileri için özel bir etkinlik düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte yüz boyama, palyaço gösterileri ve spor parkurları ile çocuklara eğlenceli anlar sunuldu. Miniklere çeşitli ikramlarda da bulunarak hem eğitici hem de eğlenceli bir gün yaşandı.

Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama, palyaço gösterileri ve spor parkurları hazırlandı. Renkli görüntülere sahne olan günde miniklere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra eğlenceli anların da yaşandığı etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem doyasıya eğlendi. - AĞRI

