Patnos'ta Besiciler Kış Hazırlığına Başladı

Patnos'ta Besiciler Kış Hazırlığına Başladı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, kış öncesi küçükbaş hayvanlarının bakımını titizlikle yaparak hem sağlıklı beslenmelerini hem de verimliliğin artmasını hedefliyor. Koyunlar açık alanlarda yemlenirken, düzenli bakım ve yemlemenin önemine dikkat çekiliyor.

Patnos'ta besiciler, kış öncesi küçükbaş hayvanlarının bakımını titizlikle yaparak hem sağlıklı beslenmelerini hem de verimliliğin artmasını hedefliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, kış mevsimine hazırlık kapsamında hayvanlarının bakımını titizlikle sürdürüyor. Ahırlardan çıkardıkları küçükbaş hayvanları açık alanlarda besleyen besiciler, hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sağlıklı beslenmelerine de özen gösteriyor.

Telefonla kaydedilen görüntülerde, koyunların yemlenme anları ve iştahla beslenmeleri dikkat çekerken, besiciler düzenli bakım ve yemlemenin verimlilik açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. - AĞRI

