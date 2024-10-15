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Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali'nde Jandarma Güvenliği

Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali'nde Jandarma Güvenliği
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Muğla'da Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali'nde, deniz kaplumbağaları ve akdeniz foklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Muğla İl Jandarma Bot Timi güvenlik önlemleri aldı.

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali'nde Muğla İl Jandarma Bot Timi görev yaptı.

Köyceğiz İlçesi Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde 13 Ekim Pazar günü deniz kaplumbağaları ve akdeniz foklarının korunmasına katkı sağlamak ve bireysel deniz sporlarına ilgiyi arttırmak maksadıyla 'Paddlefast Caretta 2024 Kano Festivali'nde Muğla İl Jandarma Bot Timi görev yaptı. Jandarma bot timi tarafından alınan emniyet tedbirleri festivalin güvenli şekilde yapılması sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Etkinlik Köyceğiz Jandarma Dalyan Çevre Yerel Yaşam Spor

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