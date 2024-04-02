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Otizmli Öğrenciler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi

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Aydın Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören otizmli öğrenciler, trafik eğitim büro personellerince gerçekleştirilen etkinlikte trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Eğitim Büro personeli olarak görev yapan trafik ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aydın Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Otizmli öğrencilerle bir araya gelen trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri boyama etkinliği ile öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar da hem gönüllerince eğlendi hem de trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Etkinlikte öğrencilerle ilgilenen ve trafik kuralları hakkında bilgi veren Eğitim Büro personellerinden polis memuru Fatih Kurt; "Bugün, Dünya Otizm Farkındalık Günü ve otizm eksiklik ya da engel değil, farklılıktır. Bu yüzde farkında olduğumuzu ve her zaman onların yanlarında olmamız gerektiğini unutmayalım" diyerek duyarlılık mesajı verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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