Osmaniye'de Sıcak Havanın Etkisi: Vatandaşlar Sarısu Şelalesi'nde Serinliyor

Osmaniye'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte, serinlemek isteyenler Sarısu Şelalesi'ne akın etti. Doğal güzelliği ile dikkat çeken şelale, hem piknik alanı hem de serinleme noktası olarak tercih ediliyor.

Osmaniye'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, Sarısu Şelalesi'nde serinledi.

Osmaniye'de hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, merkez Karaçay Vadisi üzerinde bulunan Sarısu Şelalesini tercih ediyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte bunalan vatandaşlar, serinlemek için doğal alanlara yönelmeye başladı. Sarısu Şelalesi hem doğal güzelliği hem de serin sularıyla dikkat çekiyor. Sıcak havadan kaçan vatandaşlar şelaleye gelerek serin suya girip doğanın tadını çıkarıyor. Piknik yapan ve şelalenin etrafında vakit geçiren vatandaşlar hem serinlediklerini hem de haftanın stresini doğada bırakıyor.

Osmaniye'de havanın çok sıcak olduğunu söyleyen vatandaşlar "Zorlu bir parkurdan geçiyoruz ama sonunda serinlemek bütün yorgunluğu alıyor. Hem stres atıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

