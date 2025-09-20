Osmaniye'de Semt Pazarında Lahana Satışları Düşen Alım Gücüne Yanıt Oluyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında satış yapan Ahmet Kesme, vatandaşlarını alım gücü düştüğünü, isteyen müşterileri için yarım ve çeyrek lahana sattığını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında lahana satan esnaf alım gücü düşen vatandaşların talebi üzerine yarım ve çeyrek lahana satıyor. Pazarcı esnafı Ahmet Kesme şöyle konuştu:

"Lahana fiyatları 80-100-120 lira. Dörte bölüyoruz bazı arkadaşların alım gücü yok onu da 30 liraya veriyoruz. İşlerin tadı yok çatpat iş oluyor müşteriler pahalı diyor. Bu kantar olayı çıktıktan sonra bu fiyatlar böyle uçuk fiyata gider. Tonaj sıkıntısı var, aracımız bir buçuk tonluk olduğu için aracımıza iki ton mal atamıyoruz bu da yüksek geliyor millete. Ceza yiyoruz bu da yansıyor halkımıza. 35 bin lira ceza yazdılar arkadaşımıza, kantar cezası."

"Çeyrek lahana da alamıyoruz"

Bir vatandaş, "Fiyatlar pahalı, hiç inmiyor, salatalık, domates, patlıcan, biber, üzüm hepsi. Ne yapsın herkes alabildiğini alıyorlar. Alamıyorum bunu aldın mı bir hafta gelmiyorum bir hafta geliyorum" dedi.

Çeyrek lahana satışı konusunda ise bir başka vatandaş, "Ne diyeyim Allah ne verirse hayırlısını versin" derken; başka bir vatandaş ise, "Çok yüksek hiç alamıyoruz, bak elim boş. Çeyrek lahanayı da alamıyoruz" şeklinde konuştu.