Osmaniye'de Fiyat Artışları Vatandaşları Zorluyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında vatandaşlar, fiyatların düşmediğini daha da arttığını ifade etti. Emekli bir vatandaş, her şeyin pahalı olduğunu belirterek, "Emeklinin hali harap. Çekeceğimiz çile var bizim. Meyve sebze yiyemedim, tadına bile bakamıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar ürünlerin fiyatlarını düşmediğini ifade etti. Bir vatandaş, "'Fiyatlar yükselmiş" derken, başka bir vatandaş, "Emekli insanız olan bizlere oluyor, verdikleri parayı bizden geri alıyorlar. Bundan biz bir şey anlamıyoruz. Hastaneye gitsek her şey pahalı, bir yere gidemiyoruz emekli olarak. Gücümüz yetersiz kalıyor şu anda. Çalışman gerekiyor emekli olsan da bir anlamı kalmadı şu devirde. Fiyatlarda yükselme var marketlere gidiyorum, bakkallara gidiyorum, manavlara gidiyorum şimdi pazardayım. Hayat almış gitmiş başını cepte para kalmıyor. Emeklinin hali harap. Çekeceğimiz çile var bizim. Meyve sebze yiyemedim, tadına bile bakamıyorum" diye konuştu.

Soğan satan bir esnaf, gelir-giderini karşılaştırırken, "Büyükten küçüğe kadar sıraladım işte. En büyük olan soğan mazotun, sonra benzinin, diğeri işçinin, öbürü gübre, sonraki zehir, en küçüğü benim onu ben yiyeceğim" ifadesini kullandı.

"Fiyatlarda artış var"

Bir başka vatandaş, "Fiyatlarda düşüş yok daha da artış var. Her şey pahalı özellikle bu biberler falan daha pahalı. Meyvelerde pahalı, 100 liradan aşağı yok zaten" dedi.

Bir başka vatandaş, "Çok pahalı. Kuru incirin kilosuna 600 lira diyor. Üzümler almış gitmiş başını. Bamyaya 125 lira diyor, bu ne zaman 200 lira olur diyorum '200 lira olmaz ama bir hafta sonra 150 lirayı bulur yükselir' diyor. İndiren yok yani durum öyle. Akşama doğru geliyorsun 80 liraya 70 liraya veriyor. Hepsini aynı fiyattan sabahtan akşama kadar ver niye bizi uğraştırıyorlar ki" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ise, "Bunlar 10 lira 5 lira, garibanlar istiyor salça yapmak için" dedi.