Haberler

Osmaniyeli Yurttaşlardan "Bayram İkramiyesi" Tepkisi: "Emekli ile Dalga Geçiyorlar"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağı açıklamasına tepki gösterdi. Yükselen enflasyon karşısında, ikramiyenin artırılması gerektiğini belirten emekliler, hükümete eleştirilerde bulundu.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Emekliler, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ikramiyenin artırılması gerektiğini belirtti. Bir yurttaş, "Kendilerine gelince kesenin bereketi her tarafa var, bize gelince hiçbir şey yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyelerine yönelik bir artış maddesinin bulunmadığını bildirdi. Güler'in bu açıklaması sonrası Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emeklilerden tepki geldi.

Bir emekli vatandaş, "Hiçbir şey diyemiyorum, bu devletin elinde. Ne verirse ona şükrediyoruz biz. Zam yoksa yok, ne yapalım? Bayramda Allah verdiği boğazı aç koymazmış, Allah verir" dedi. Yurttaş, kiracı olduğunu ve aylığıyla geçinemediğini dile getirdi.

Bir başka yurttaş da "İkramiyenin 6-7 bin lira olması lazımdı. Vermezse yapacak bir şey yok. İşe gidiyorum, ek işle geçiniyoruz" dedi.

"Bu verdikleri 4 bin lirayı da alsalar daha iyi"

Bir vatandaş geçinmek için ek iş yaptığını bildirerek, şunları söyledi:

"Bu verdikleri 4 bin lirayı da alsalar daha iyi, hiç vermesinler. Normal enflasyonu versinler en azından, o da yok. En azından 7 bin lira olması lazımdı. Kendilerine gelince kesenin bereketi her tarafa var, bize gelince hiçbir şey yok. Beyefendilerin bir harcırahı yeter. Oraya git harcırahını al, buraya git harcırahını al, bindikleri arabalara bak, yaktıkları mazota benzine bak, bize gelince de hiçbir şey yok. Verdikleri 20 bin lira emekli maaşı."

Bir başka kent sakini ise, "Geçen sene verdikleri 4 bin liraydı, bu sene yine 4 bin lira, fazla bir şey vermiyor. Enflasyon arttı ama lafla arttı, hiçbir şey görmüyoruz. Elimiz de avucumuz da boş. Bayramda dişimizin kanını somuracağız. Çocuk et dese etin yüzüne bakamayacağız, bayram harçlığı yok. Emekli ile dalga geçiyorlar. Emeklinin halini soran yok, eden yok" sözleriyle tepki gösterdi.

"Bizi sürüm sürüm süründürüyorlar"

Bir vatandaş da, "70-80 bin lira verdikleri insanlar kadar olamadık. 25-30 bin lira ile bizi böyle sürüm sürüm süründürüyorlar. Bayram ikramiyesi verdiği de gitti. Verdiği maaş da gitti, zam da gitti. Salatalığın kilosu 120-130 lira olmuş, domates 100 lira olmuş. Hani enflasyon düşüyordu? Yalandan başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan