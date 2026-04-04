Osmaniye'de Elektrik Zammına Tepki Gösteren Vatandaş: "5-10 Tane Tavuğum Var Satıp Elektrik Faturamı Ödemeye Çalışacağım"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, elektrik ve doğal gaza yüzde 25 oranında zam, yapılmasına tepki gösterdi. Faturalarını ödeyebilmek için tavuklarını satmayı düşündüğünü belirten bir vatandaş, " 5-10 tane tavuğum var, şimdi Cumartesi Pazarı'ndayım getireceğim buraya, Atatürk heykelinin dibine koyacağım, burada satıp elektrik faturamı ödemeye çalışacağım." dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış" gerekçesiyle bugünden geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir vatandaş zamlara yönelik tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ben itiraz ediyorum çünkü elektrik olmazsa karanlıkta oturamam. Gaz lambası mı yakayım, el feneri mi yakayım? Onun için itiraz ediyorum. Herkes neyse gereğini yapsın. Ben 65 yaş maaşı alıyorum aldığım para 6 bin 40 lira, ben nasıl geçineceğim? Elektriğe mi vereceğim, su parası mı vereceğim, faturama mı vereceğim? Ben isyan ediyorum bu olaya. Hiç yakmam o zaman karanlıkta otururum. Bir el feneri alırım, bir lüks alırım, ata dede işine dönerim. Klima çalıştıramam bu kadar, zam gelirse ben nasıl ödeyeyim? Ben aylığımın hepsini versem ödeyemem. Suyun altına gireceğim, serinleyeceğim. Dışarı oturacağım, içeride de yatamayacağım. Ağacın dibinde yatacağım gölgede. Bu kadar olmaz her şeye zam zam zam. O zaman evi barkı terk edelim sokağa düşelim. 5-10 tane tavuğum var şimdi Cumartesi pazarındayım getireceğim buraya Atatürk heykelinin dibine koyacağım. Burada satıp elektrik faturamı ödemeye çalışacağım."

Bir başka vatandaş, "O kadar zam gelir mi, ne yapacağız? Yakmayalım, gaz lambası yakalım. Açmayacağız, öyle sıcakta duracağız yapacak bir şey yok. Ödeyemeyeceğim, bu kadar para ödenir mi? Zaten bir sürü zam geliyor." ifadelerini kullandı.

Bir esnaf işyerindeki buzdolabını işaret ederek, "Vallahi alıştı millet. Seçimde de alışacağız Allah'ın izniyle. Kısıtlama olarak dolabı çalıştırmıyorum. Vallaha da billaha da açık, çalıştırmıyorum, şu an olmuş dolap çalıştırmıyorum" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Devam etsinler böyle başka bir şey demeyeceğim. Şimdi gidip kahveyi açacağım, elektrik, tüp hepsi bir yanıyor, ne kadar güzel. Yemeyip içmeyip ödeyeceğim başka çaresi var mı bu işin" dedi.

"Emekliye 5 kuruş verdi 15 kuruş geri alıyor"

Emekli bir yurttaş ise, "Alışkınız biz her şeye zam geliyor, neye zam gelmiyor ki. Emekliye 5 kuruş verdi 15 kuruş geri alıyor. Burada çarşıya çık, mikrofonu uzat yüzde 90'ı memnun değil, hayat çok kötü kardeşim. Şimdi pazara gideceğim neye güç yetiyor ki. Verdiği 20 bin lira, kurban geliyor, kara kara düşünüyorum. Akşamları erkenden kapatıyorum lambamı yapacak bir şey yok. Türkiye İstatistik Kurumu devletin, onun için düşük gösteriyor, yarın emekliye düşük vermek için. Bunu ben biliyorum 70 yaşındayım, bunu bilmiyor değilim yani" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
