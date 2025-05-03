Osmaniye'de Çiftçi ve Esnafın Ekonomik Krizi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de tarımsal alet ve makine dükkanı işleten esnaf Mehmet Demir, satışlarının yok denecek kadar az olduğunu, geçen yıldan ellerinde kalan malzemeleri eritmeye çalıştıklarını söyledi. Demir, "Çiftçi artık ürün almaktansa fiyat sormaya korkar hale geldi. Elimizdeki ürünler öyle duruyor. Fiyatlardaki yükseliş, çiftçinin gelir kaynağının azalması, gelirinin azalması satışları çok düşürdü" dedi.

Osmaniye'de tarımsal alet ve makina dükkanı işleten esnaf Mehmet Demir, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların kendilerini de olumsuz etkilediğini belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Son dönemde satışlar her yıl günden güne düşüyor. Geçen yılki stokları eritmeye çalışıyoruz. Çiftçi artık ürün almaktansa fiyat sormaya korkar hale geldi. Elimizdeki ürünler öyle duruyor. Fiyatlardaki yükseliş, çiftçinin gelir kaynağının azalması, gelirinin azalması satışları çok düşürdü. Biz satışlar çok düşük olduğu için elimizdeki stokları eritmeye çalışıyoruz. Elimizdeki stokları erittiğimizde ürünü yerine koymaya çalıştığımızda zamlı bir şekilde alıyoruz. Sattığımızda yerine koymakta zorlanıyoruz. 10 tane satabildiysek yerine ancak 9 tane koyabiliyoruz."

"Çiftçi, Tarım Bakanlığı ' nın verdiği teşvi k e bile yanaşamıyor"

Çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulama sistemleri için verdiği yüzde 50 hibe teşvikini bile almaya gücünün yetmediğini belirten Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Tarım Bakanlığı'nın, Tarım İl Müdürlüğü'nün basınçlı sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe teşviki var. Fakat çiftçiler yüzde 50 hibeden bile gelip sorduklarında gelir kaynağının azalmasından çiftçinin artık ürünlerden herhangi bir kazanç sağlamamasından dolayı bu verilen yüzde 50 hibeye uzak bakıyolar. Her yıl mesela 2022 hazırladığımız 80- 90 dosya, 2023'de deprem yılı olmasına rağmen 30-40 dosya hazırlamıştık. Geçen yıl ve bu yıl hibeye başvuran çiftçi sayısı çok az. Çünkü hibede bile çiftçinin almaya gücü yetmiyor. Çiftçinin alım gücü azaldığı için kar marjı düştüğü için alım gücü de azalıyor. O yüzden hibe programından faydalanan çiftçi sayısında günde güne azalıyor."