Osmaniyeli Çiftçinin Satılmayan Marulları Tarlada Hayvanlara Yem Oldu

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir çiftçi 80 dönüm tarlasını, ekili marulları satamaması nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanların otlamasına açtı.

Kadirli ilçesinde yaklaşık 80 dönümlük tarlaya ektiği marulları satamayan çiftçi, hem kendi hayvanlarına hem de diğer besicilik yapan vatandaşlara tarlasını serbest etti. Kimi vatandaşlar da marulları traktörlere ve kamyonetlere yükleyerek evdeki hayvanlarına götürdü. Tarladaki marullar, inek, koyun, keçi ve camızlara yem oldu.

ANKA Haber Ajansına konuşan bir vatandaş, "Marul para etmiyor, fidesi 10 lira bunun. Tarlada 5 lira, 10 lira, fazla bir şey yok, satılmadı. Koyunlar bayram ediyor. Yerini kiraladık tarlanın, tarla sürülüp mısır ekilecek" dedi.

"Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Koyun besicisi ise tarlanın birkaç güne kadar sürüleceğini bildirdi. Sadece çiftçinin değil, besicilerin de zarar ettiğini anlatan yurttaş, "Yemin hakkından gelemiyoruz. Hayvanların yemi bitti, arpa alacağız, saman alacağız. Saman bir dünya para, arpa bir dünya para. Her tarafa borçlanıyoruz. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an yiyor koyunlar ama bu da pek yatmıyor karnında. Akşam yem vermek zorundayız. Biz bitiririz de çiftçi gene iyi-kötü devam edebilir. Bizim sonumuz yok bu memlekette" diye konuştu.

"Marulları yiyor inekler, koyunlar"

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Çobanlık yapıyoruz. Marul satılmadı. Çiftçiye de bir şey versinler. Ne olacak sonumuz böyle? Tarlaya koyun, camız, inek getirdim. Marul para etmiyor, onun için getirdim. Marulları yiyor inekler, koyunlar. Gübre olmuş 30 lira, üre olmuş... Bu çiftçi ne yapacak, neyden kazanacak? Yazık bu çiftçiye. 200 dönüm marul gitti öyle. Çiftçi malı. Markete girdiği zaman sanayi malı oluyor, pahalı oluyor. Bizden alırken 3 lira, 5 lira, markete geçiyor 50 lira, 40 liradan aşağı vermiyor. Ne olacak bu çiftçinin sonu?"

Bir başka vatandaş da, "Satılmadı mal, markete İstanbul'a götürdüler satılmadı. Onlar da almadı, ondan sonra kaldı burada. Burası sökülecek, fıstık ekilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA