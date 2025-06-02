Osmancık Vergi Dairesi'nden Mükelleflere Sıcak Karşılama

Osmancık Vergi Dairesi'nden Mükelleflere Sıcak Karşılama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesindeki Vergi Dairesi, vergi borcunu ödemeye gelen mükelleflere kolonya ve çikolata ikram ederek samimi bir yaklaşım sergiliyor. Bu uygulama, vatandaşlar arasında olumlu geri dönüşler alıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hizmet veren Osmancık Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi borcunu ödemek için gelen mükellefleri kolonya ve çikolata ikramıyla karşılıyor.

Osmancık Vergi Dairesi'nin başlattığı uygulama kapsamında, ödeme işlemleri için kuruma gelen mükellefler, girişte kolonya ikramı ve çikolata sürpriziyle karşılaşıyor. Resmi dairelerde genellikle alışık olunmayan bu samimi yaklaşım, vatandaşlar arasında olumlu geri dönüşlere sebep oldu. Vatandaşlar, sadece ödemelerini gerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda hoş bir sürprizle karşılaştıkları için memnuniyetlerini ifade ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'a veda eden Mertens İstanbul'dan ayrıldı

Sevenleri giderken de yalnız bırakmadı! Mertens İstanbul'a veda etti
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.