Oltu Devlet Hastanesi Doktorları Doğada Moral Topladı

Oltu Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, hafta sonunu doğa ile iç içe geçirerek trekking yaptı. Damlıca Tepeleri'nde gerçekleştirdikleri 10 kilometrelik yürüyüşte, doğanın güzellikleri eşliğinde moral buldular.

Oltu Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, hafta sonunu doğa ile iç içe geçirdi, trekking yaparak moral topladı.

Oltulu Doğaseverler Yürüyüş Grubu ile birlikte Damlıca Tepeleri'nde yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiren doktorlar, sonbaharın güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde Oltu-Narman yolu üzerindeki Kamacı Tesisleri'nden başlayan yürüyüş, Damlıca Tepesi'nde sona erdi. Zirvede verilen kahvaltı ve dinlenme molasının ardından grup, aynı güzergahtan dönüş yaparak toplamda 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüşe katılan Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ömer Faruk İşleyen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Oltu Yürüyüş Grubu ile doktor arkadaşlarımız Damlıca rotasında yaklaşık 10 km'lik bir parkurda yaban hayatını gözlemleyerek, zirvede kahvaltımızı yapıp geri döndük. Mükemmel bir organizasyondu. Oltu'nun sadece cağ kebabı ve Oltu taşıyla değil, doğa güzellikleriyle de ön plana çıktığını bir kez daha gördük. Günlük mesainin stresini atmak için harika bir fırsattı. Oltu Yürüyüş Grubu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüyüş grubundan Kerim Kaya, "Bugün Damlıca'da çok güzel bir yürüyüş yaptık. Hava oldukça güzeldi. Bizlere eşlik eden tüm arkadaşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Oltu Yürüyüş Grubu üyesi Dr. Halil İbrahim Taşçı da doğa yürüyüşünün kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Doktor arkadaşlarımla birlikte Damlıca'da sonbaharın renkleri eşliğinde güzel bir yürüyüş yaptık, çok keyif aldık. Bundan sonraki yürüyüşlerimize herkesi bekleriz" dedi.

Katılımcılar, doğa yürüyüşlerinin hem sağlık hem de sosyal bağları güçlendirme açısından önemli olduğuna dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
