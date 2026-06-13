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Barajda gece nöbeti tutan güvenlikçiye iki ayı yavrusu sürprizi

Barajda gece nöbeti tutan güvenlikçiye iki ayı yavrusu sürprizi
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda gece nöbeti tutan özel güvenlik görevlisi Taner Acar, kulübeye yaklaşan iki yavru boz ayı ile karşılaştı. Kısa süreli korku yaşayan Acar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ayılar bir süre bölgede gezindikten sonra uzaklaştı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Barajı'nda gece nöbeti tutan özel güvenlik görevlisi, güvenlik kulübesine yaklaşan iki boz ayı ile karşılaşınca kısa süreli korku yaşadı. Güvenlik görevlisi Taner Acar o anları anbean telefonuyla kaydetti.

Oltu Ayvalı Barajı gövdesinde bulunan güvenlik kulübesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Taner Acar (37), gece saatlerinde kulübeye yaklaşan iki ayıyı fark etti. İlk anda tedirginlik yaşayan Acar, ayıların yavru olduğunu anlayınca rahatladı. Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, kulübenin çevresinde dolaşan ayı yavruları bir süre bölgede gezindikten sonra baraj gövdesinde kısa süreli keşif yaptı. Daha sonra geldikleri istikamete doğru uzaklaşan ayılar herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Yaşadığı anları anlatan Taner Acar, "Ayvalı Barajı'nda gece vardiyasında görev yapıyordum. Saat 02.00 civarında iki ayının kulübeye doğru geldiğini gördüm. İlk başta korktum ancak yavru ayı olduklarını fark edince rahatladım. Kulübenin etrafında biraz dolaştılar, ardından bölgeden ayrıldılar" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bölgede meyvelerin olgunlaşmaya başladığını belirten Acar, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Ayıların yiyecek arayışıyla bahçe ve meyveliklere inebileceğini ifade eden Acar, özellikle Ayvalı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Yetkililer ise doğal yaşam alanlarında bulunan yabani hayvanlarla karşılaşıldığında yaklaşılmaması ve güvenli mesafenin korunması gerektiğini hatırlattı. Ayvalı Barajı çevresinde zaman zaman ayıların görüldüğü, özellikle yaz aylarında yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim alanlarına yakın bölgelere kadar gelebildikleri belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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