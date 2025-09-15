Oğlunun Anısına Yeniden Ağaç Ev İnşa Ediyor

Sivas'ta yaşayan ve 16 yaşında hayatını kaybeden oğlu için ağaç ev yapan baba, büyüyüp dalları tehlike oluşturduğu için ağacı kesmek zorunda kaldı. Hikayesiyle yürek burkan İlhan Koç, 'Nunu'nun evi' adını verdiği ağaç evin inşasına yeniden başladı.

Sivas'ta yaşayan İnfaz Koruma Memuru ve atletizm antrenörü İlhan Koç, 2011 yılında geçirdiği trafik kazasında ölen oğlunun anısını yaşatmak için yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Koç, 16 yaşında ölen oğlunun küçüklüğünde hep kendisinden istediği ağaç evi ölümünden sonra inşa etmişti. Ağaç evi, kazadan sonra, 30 yıl önce oğlu Yunus Emre ile diktiği ağaçta inşa etti, eve ise oğluna bebekliğinde hitap ettiği, "nunu" ismini verdi.

Zamanla ağaç büyüyerek dallarıyla çevredeki evleri tehdit eder oldu. Koç, kestiği ağaçla birlikte kendisi için büyük manevi önem taşıyan evi de yıkmak zorunda kaldı. Koç, ölen oğlunun çocukluk hayali olan evi yeniden yapmaya karar verdi. Koç, söktüğü ağaç evin parçaları ile yeniden yapımına başladığı evi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

"Ağaç evi tekrar inşa edip anısını yaşatacağım"

Ağaç evi inşasında gözyaşlarına hakim olamayan İlhan Koç, "Oğlum, antrenmandan çıktıktan sonra abisi ile beraber trafik kazası yaptılar. Oğlum ile antrenman yaparken bir ağaç getirdim. O ağaç büyüdü, rahmetli olduktan sonra onun anısına ağaç ev yapmıştım. O ağaç aşırı büyüdü ve duvarlara zarar verdi. Onu yıktım ve aynısından tekrar yapacağım. İsmini de Nunu'nun ağaç evi dedik. Küçükken Yunus Emre diyemiyordu, 'Nunu' diyordu. Büyüyünce de arkadaşları Nunu diyordu. Ağaç evi tekrar inşa edip anısını yaşatacağım. Söktüğüm malzemeler ile aynısını yapacağım. Oğlum için düzenlediğimiz yol koşusuna pandemi ve deprem nedeniyle ara vermiştik. Onu da tekrar düzenlemeye başlayacağım" dedi.

Koç ayrıca her yıl oğlu adına organize ettirdiği atletizm yapışması ile hatırasını yaşatmaya çalışıyor. - SİVAS