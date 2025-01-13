Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gözaltı kararı sonrası ekipler Beşiktaş Belediyesi'nde kuş uçurtmuyor

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

Türkiye'nin konuştuğu isme yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Nostaljik Radyoların İlgi Görmesi Esnafı Sevindiriyor

Nostaljik Radyoların İlgi Görmesi Esnafı Sevindiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de esnaf Mustafa Kocaman, nostaljik radyoların artan ilgisinin satışları yükselttiğini ve bu ürünlerin insanların eski günlere duyduğu özlemi karşıladığını belirtti. Bluetooh, hafıza kartı gibi özelliklerle donatılan nostaljik radyolar, gençler tarafından hediyelik olarak tercih ediliyor.

Eskişehir'de yaklaşık 22 yıldır esnaf olan Mustafa Kocaman, nostaljik radyolara olan ilginin yükseldiğini dile getirdi.

Günümüzde birçok dijital müzik platformu olmasına rağmen bazı kitleler radyonun ve eski zamanların sıcaklığını özlüyor. Bu özlem nostaljik radyoların satışlarını yükseltirken, esnafı da sevindirdi. Esnaf Mustafa Kocaman, nostaljik radyo pazarının ümit vadettiğini belirtti. Esnaf Kocaman, Bu ürünün eski ile yeniyi birleştirmesi radyo hasretine son verdi.

"İnsanlar eski günlere özlem duyduğu için nostalji radyosu ilgi uyandırıyor"

Vatandaşların nostaljiye her geçen gün daha çok yöneldiğini ifade eden Mustafa Kocaman, "Nostalji radyolar en çok sattığım ürün diyebilirim. Flaş bellek bağlanabiliyor, hafıza kartı kullanılabiliyor, bluetooth bağlanılabiliyor. Hem fişli hem pilli bir ürün, 2 yıl garantisi mevcut. Bu ürün nostaljiyi günümüze taşıyor. Eski ile yeninin birleşimi radyo hasretine son veriyor. Dijital müzik platformları bazı kitleler için radyonun yerini tutmuyor. İnsanlar eski günlere özlem duyduğu için nostalji radyosu ilgi uyandırıyor. Fiyatlar 500 ila bin 500 arasında değişiklik gösteriyor. Gençler annelerine hediye alıyorlar. Genelde 45 ila 65 yaş arası daha çok tercih ediyor. Koleksiyonerler plak çalar alırken bu ürünü de yanında tercih ediyor. Nostaljik radyo pazarı ümit vadediyor. Bu trend devam edecek gibi görünüyor. Güneş enerjisi ile çalışan ürünler de var. Saatli, el fenerli ürünlerimiz de eski radyoları andırıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Güvenlik görevlisi kadın, tartıştığı erkek arkadaşının penisini kesti
img

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
img

Sözleriyle sunucuyu gülme krizine soktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.