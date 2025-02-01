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Niğde Bor OSB Toplantısı: Ekonomik Kalkınma İçin Yeni Adımlar

Niğde Bor OSB Toplantısı: Ekonomik Kalkınma İçin Yeni Adımlar
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Niğde Valiliği'nde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, bölgedeki sanayi faaliyetleri, altyapı imkanları ve yeni yatırım fırsatları tartışıldı. Niğde'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak projeler ele alındı.

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda; bölgedeki mevcut sanayi faaliyetleri, altyapı imkanları ve gelişim potansiyeli kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan toplantıda ayrıca yeni yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi için atılacak somut adımlar üzerinde duruldu, Niğde'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak projeler ve sanayi bölgesinin daha güçlü bir yapıya kavuşması için yapılacak çalışmalar ele alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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