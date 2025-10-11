Haberler

Narman'da Gençler 'Sonbahara Merhaba' Etkinliği Düzenledi

Erzurum'un Narman ilçesinde düzenlenen 'Sonbahara Merhaba' etkinliğinde gençler, sanat ve spor alanındaki yeteneklerini sergiledi. Katılımcılar, çeşitli gösterileriyle izleyicileri etkiledi.

Erzurum'un Narman ilçesinde gençler, 'sonbahara merhaba' etkinliği düzenledi. Spor ve sanat alanlarında hünerlerini sergileyen çocukların gösterisi ilgi gördü.

Narman Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen sonbahara merhaba etkinliğine protokol ve davetliler katıldı.

Narman Gençlik ve Spor Müdürü Fetullah Söğüt, gençlik merkezlerinin çalışması hakkında bilgi verdi. Merkezlerin gençlerin kendilerini ifade ettikleri, yetenekleri keşfettikleri ve ürettikçe özgüven kazandıkları yaşam alanları olduğunu söyledi. Söğüt, Narman Gençlik Merkezi'nde gençleri her alanda destekleyerek hayata hazırlamayı görev olarak gördüklerini kaydetti.

Programda daha sonra gençler, sanat ve spor branşlarında hazırladıkları gösterileri sundu. Koro ve solo konserlerin yanısıra sporcular sahneye çıkarak gösteri yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
