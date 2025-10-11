Narman'da Gençler 'Sonbahara Merhaba' Etkinliği Düzenledi

Erzurum'un Narman ilçesinde gençler, 'sonbahara merhaba' etkinliği düzenledi. Spor ve sanat alanlarında hünerlerini sergileyen çocukların gösterisi ilgi gördü.

Narman Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen sonbahara merhaba etkinliğine protokol ve davetliler katıldı.

Narman Gençlik ve Spor Müdürü Fetullah Söğüt, gençlik merkezlerinin çalışması hakkında bilgi verdi. Merkezlerin gençlerin kendilerini ifade ettikleri, yetenekleri keşfettikleri ve ürettikçe özgüven kazandıkları yaşam alanları olduğunu söyledi. Söğüt, Narman Gençlik Merkezi'nde gençleri her alanda destekleyerek hayata hazırlamayı görev olarak gördüklerini kaydetti.

Programda daha sonra gençler, sanat ve spor branşlarında hazırladıkları gösterileri sundu. Koro ve solo konserlerin yanısıra sporcular sahneye çıkarak gösteri yaptı. - ERZURUM