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MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, genç ticaret elçileriyle iftarda buluştu

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MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği iftar programında bir araya geldi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yabancı öğrencilerin aynı zamanda genç ticaret elçileri olduğunu vurgulayarak, onlara teşekkür etti.

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Malatya Şubesi, iftar programında genç ticaret elçileri ile bir araya geldi.

MÜSİAD Malatya Şubesi'nde gerçekleşen iftar programına İnönü Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilerin yanı sıra Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemiz, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Afrika Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Söylemez katıldı.

İftar sonrası konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, davetlerini kırmayarak iftar yemeklerine katılan konuklara teşekkür ederek, Malatya'da bulunan yabancı ülke öğrencilerin aynı zamanda birer genç ticaret elçisi de olduğunu ifade ederek burayı ülkelerine en iyi şekilde tanıtan kişiler olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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