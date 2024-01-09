Muratpaşa Belediyesi 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' Projesiyle Beslenme Alışkanlıklarını Değiştiriyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlatılan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi kapsamında, bir yıl içinde 5 bin 167 kent sakini beslenme alışkanlıklarını değiştirmek üzere Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleriyle görüştü.

Muratpaşa'da spor eğitmenleri, spor salonları, spor okulları ve diyetisyenleriyle Türkiye'nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesi olan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin 2020 yılında covid-19 pandemi sürecinde başlattığı proje kapsamında diyetisyenler Muratpaşa'nın mahallelerinde kent sakinleriyle yıl boyunca bir araya geldi. Muratpaşa'nın 55 mahallesinde bir yıl içinde 1132 saha çalışması gerçekleştirilirken toplam görüşülen kişi sayısı 5 bin 167'ye ulaştı.

Görüşmelerde kişilerin beslenme alışkanlıkları dinlendi, uzak durulması gereken yiyecekler, sağlıklı kilo verme yöntemleri, dengeli beslenme ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler verilirken kişiye özel diyet listeleri de oluşturuldu.