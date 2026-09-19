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Muğla Valisi Akbıyık, Mor Pazar'da kadınların el emeği ürünlerini inceledi

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Muğla Valisi Akbıyık, Mor Pazar'da kadınların el emeği ürünlerini inceledi
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Muğla Valisi Akbıyık, kadınların el emeği ürünlerini sergilediği Mor Pazar'ı ziyaret etti. Akbıyık, stantları gezerek dernek başkanı Nahide Uçar'dan bilgi aldı ve kadınların üretime ve aile ekonomisine katkısının kıymetli olduğunu belirterek emek veren kadınları tebrik etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kadınların el emeği ürünlerini sergilediği ve ekonomik dayanışma sağladığı Mor Pazar'ı ziyaret etti.

Mor Pazar'da kadınların üretime ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı ürünleri inceleyen Vali Akbıyık, projenin öncülüğünü yapan Muğla Emek Benim Kadın Derneği Başkanı Nahide Uçar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazarda kurulan stantları tek tek gezen Vali Akbıyık, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri yakından inceledi. Kadınların üretime ve aile ekonomisine sağladığı katkının kıymetli olduğunu belirten Akbıyık, emek veren tüm kadınları tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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