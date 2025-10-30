Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve MÜSİAD İş Birliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Mehmet Avcı, MÜSİAD Muğla Şubesine ziyarette bulunarak üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldılar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Mehmet Avcı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesine iade ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonu, kariyer eğitimleri ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü, üniversite olarak öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek tüm iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, MÜSİAD'ın bu süreçte önemli bir paydaş olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Avcı ise, MÜSİAD ile kurulacak güçlü iletişimin öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ise, üniversite-iş dünyası iş birliğinin hem öğrenciler, hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, MÜSİAD olarak gençlerin kariyer gelişimlerine katkı sunacak projeler, eğitimler ve staj imkanları geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

