Haberler

Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde internet üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Ortaca'da internet üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen 5 milyon TL'lik nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ortaca merkezli olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında mağdurların, internet üzerinden gördükleri reklamlar aracılığıyla irtibata geçtikleri kişiler tarafından yönlendirilerek toplam 5 milyon TL dolandırıldıkları iddia edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi

Fenerbahçe antrenmanında kavga! Nedeni Guendouzi

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Eski devlet başkanının eşine 7 yıl hapis! Papazdan bile rüşvet almış

Eski devlet başkanının eşine hapis cezası! Papazdan bile rüşvet almış
CHP’de kriz cenazeye de taşındı: Tek parti, iki genel başkan çelengi

CHP'de yaşananları en iyi özetleyen fotoğraf: Bir parti, 2 lider!

Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza