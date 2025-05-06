Muğla'da Gençler Bocce Sporu ile Tanışıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, gençleri farklı branşlarla buluşturmaya devam ediyor. Merkezde gönüllü olarak yer alan gençler, bocce sporuna ilgi duyuyor

Kültür, sanat ve spor alanında çeşitli faaliyetler düzenleyen gençlik merkezinde, bocce sporu gençler arasında ilgi görmeye başladı. Haftanın iki günü Bocce Antrenörü Yasemin Miski koordinesinde antrenman yapan gençler, strateji, dikkat ve yetenek gerektiren bu sporla hem fiziksel hem zihinsel gelişim sağlıyor.

Gençlik merkezinde oluşturulan takımlar sayesinde düzenli olarak antrenman yapma imkanı bulan gençler, bocce aracılığıyla sosyalleşme ve takım ruhu kazanma fırsatı da buluyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü gençlerinden Edanur Çelik, bocce ile ilk kez gençlik merkezinde tanıştığını belirterek şunları söyledi: " Bocce sporuyla ilk kez gençlik merkezinde tanıştım. Bu sporu çok sevdim, aynı zamanda yeni arkadaşlar edindim. Bu alanda kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA