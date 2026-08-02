Muğla’da engelli bireyler ve aileleri için ‘Engelsiz Pazar’

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi tarafından engelli bireyler ile ailelerinin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 'Engelsiz Pazar' projesi hayata geçirildi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Orman Kampı Karavan Parkı bölgesinde kurulan pazarda, engelli bireyler ve ailelerinin hazırladığı el emeği ürünler ile ikinci el eşyalar satışa sunuluyor.

Proje kapsamında açılan stantlarla, engelli bireylerin kendi ürettikleri ürünler üzerinden gelir elde etmeleri ve sosyal yaşamda daha aktif rol almaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı