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Gökova'da Balıkçının Oltasına Dev Orkinos Takıldı

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Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Körfezi'nde balıkçı Salih Balcı, oltasına takılan yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki orkinosu bir saatlik mücadele sonucu tekneye çıkardı.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi'nde balıkçı Salih Balcı'nın oltasına yaklaşık 80 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

Akbük Koyu açıklarında teknesiyle seyir halindeki Salih Balcı'nın, oltasına yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki orkinos takıldı. Balcı ve teknedeki arkadaşı bir saat süren çabanın ardından balığı tekneye alarak kıyıya getirdi.

Balcı, "Yıllardır balık avlıyorum ancak ilk kez bu büyüklükte bir orkinos yakaladım. Oltayı çekerken karşımdakinin köpek balığı olabileceğini düşündüm. Balık su yüzüne çıkınca orkinos olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadım. Benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Gökova Körfezi'nin ne kadar bereketli olduğunu bir kez daha gördük. Bu avdan sonra daha büyük balıklar yakalama heyecanım arttı" dedi.

Kaynak: ANKA
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