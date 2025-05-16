Mudanya Okulunda Zumba Etkinliği: 820 Öğrenci Katıldı

Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu, "Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA)" projesi kapsamında 820 öğrenci, 38 öğretmen ve velilerin katılımıyla zumba etkinliği düzenledi.

Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu, sağlıklı ve hareketli yaşamı teşvik eden HOBA projesi çerçevesinde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen zumba etkinliğine 820 öğrenci, 38 öğretmen ve veliler katıldı. Zumba eğitmeni Duygu Göktaş'ın liderliğinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara eğlenceli ve enerjik anlar yaşattı.

Okul Müdürü Zeki Özdamar, etkinliğe eşlik eden zumba eğitmenine teşekkür ederken, HOBA projesiyle öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edildiğini ve hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. - BURSA