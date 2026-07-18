Kendi kalibresinde dünyada tek: MPT-76 MH, Mehmetçiğin kullanımına sunuldu

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ( Mke ) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda ürettiği geliştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76 MH'lar, yüklü miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Mke, Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen MPT-76 MH piyade tüfeklerinin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil piyade tüfekleri, gerçekleştirilen sevkiyatın ardından Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2016 yılında giren Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. Türk mühendislerin imzasını taşıyan tüfek, MPT-76'ya göre yaklaşık 500 gram daha hafif üretildi. Yaklaşık 3 bin 750 gram ağırlığındaki MPT-76 MH, ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor. Tüfek, 600 metre etkili menzile sahipken dakikada 750 atış yapabiliyor.

MPT-76 MH, 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçti. Kendi kalibresinde bu testleri geçen dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğine sahip silah, yüksek güvenilirliği, dayanıklılığı ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetine katkı sağlıyor. Milli piyade tüfeği, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih ediliyor. MPT-76 MH, yüksek ihracat potansiyeliyle de savunma sanayisinde dikkat çekiyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı