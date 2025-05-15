Mersin OSB'de Yalın Üretim Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi

Mersin OSB'de Yalın Üretim Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi
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Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, yalın üretim eğitiminde israfı azaltarak maliyetleri düşürmenin ve verimliliği artırmanın önemini vurguladı. Eğitimin sonunda sertifika töreni gerçekleştirildi.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, yalın üretimin, israfı azaltarak maliyetleri düşürdüğünü ve verimliliği artırdığını söyledi.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile Tarsus Üniversitesi iş birliğiyle 'yalın üretim' eğitimi gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirilen eğitimin sonunda katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi. Mersin OSB Konferans Salonunda düzenlenen törene, Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Murat Özkendir, Mersin OSB Teknik Bilimler Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Salih Hakan Yetgin ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Ulusal katıldı.

Törende konuşma yapan Mersin OSB Başkanı Tekli, yalın üretimin, israfı azaltarak maliyetleri düşürdüğünü ve verimliliği artırdığını söyledi. Şirketlerin, yalın üretimle daha kısa sürede kaliteli ürünler sunabildiğini ifade eden Tekli, bu yöntemin, müşteri memnuniyetini yükseltirken, rekabet gücünü de artırdığını kaydetti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Tekli, şöyle devam etti: "Sizlerin Mersin OSB içerisinde eğitim almanız, teorik bilgilerinizi pratikle pekiştirme imkanı sunuyor. Bu uygulama, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazır bireyler olarak adım atmalarını sağlıyor. Sanayi ile iç içe geçen eğitim, sektör ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sunuyor. Aynı zamanda öğrenciler, iş dünyasıyla erken tanışarak kariyer fırsatlarını erkenden değerlendirme şansı buluyor. Bu anlamda Mersin Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bölgemiz içerisinde faaliyet göstermesi sizler için de bizler için de çok önemli. Eğitim programına katılarak bugün sertifikalarını alan öğrencilerimizi kutluyorum." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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