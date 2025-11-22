Menteşe Gençlik Gönüllüleri Doğa İçin Bir Araya Geldi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, çevre bilincini artırmak ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gün boyu süren kapsamlı programda gençler, önce Köyceğiz'de doğa eğitimi aldı, ardından Ula Akyaka'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğin ilk durağı Köyceğiz Kartal Göleti ve Kulak Mesire Alanı oldu. Burada bir araya gelen gönüllü gençler, doğayla iç içe bir farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli aktivitelere katıldı. Gençlik çalışanlarının rehberliğinde düzenlenen doğa yürüyüşlerinde, bölgenin zengin flora ve faunası hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Gençler, ekosistem tanıma çalışmaları ve çevresel gözlem etkinlikleri sayesinde teorik bilgileri sahada deneyimleme fırsatı buldu. Özellikle Kartal Göleti çevresinde yapılan gözlemlerde, biyolojik çeşitliliğin korunmasının hayati önemi vurgulandı ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik örnek uygulamalar yerinde incelendi.

Programın ikinci bölümünde ise eğitim, yerini eyleme bıraktı. Gönüllü gençler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle Ula'nın turistik Akyaka sahiline geçti. Burada organize edilen çevre temizliği etkinliğinde gençler, sahil şeridi boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Toplanan çok sayıda atık ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Bu çalışma ile hem sahil temizlendi hem de bölgeyi ziyaret edenlere çevre temizliği konusunda güçlü bir mesaj verildi.

Etkinlik sonunda bir değerlendirme yapan Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin ortaya koyduğu çevresel sorumluluk bilincinin toplumun geleceği adına son derece umut verici olduğunu belirtti. Yetkililer, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla bu tarz farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca artarak devam edeceğinin altını çizdi. Doğaya sahip çıkmayı kendilerine görev edinen Menteşeli gönüllü gençlerin bu özverili çalışmaları, hem çevre duyarlılığını artırdı hem de bölge halkının büyük takdirini topladı. - MUĞLA