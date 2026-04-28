Menteşe'de pedal sesleri öncesi sanat ve coşku bir arada

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Kıran mevkiini adeta bir tuvale dönüştürdü.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) heyecanı Muğla'nın Menteşe ilçesinde şimdiden başladı. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, dev organizasyon öncesinde güzergah üzerinde yer alan Kıran mevkiinde görsel bir şölene imza attı.

Yarış güzergahının en kritik ve görsel açıdan en etkileyici noktalarından biri olan Kıran mevkii, gençlerin "zemin görsel çalışmaları" ile renklendi. Helikopter çekimlerinde ve yayınlarda ön plana çıkacak olan bu çalışmalar, sporun birleştirici ve dinamik ruhunu yansıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Gönüllü gençler, saatler süren emekle hazırladıkları görsellerle organizasyona estetik bir değer kattı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çalışmayla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Büyük organizasyon öncesinde hem sporcularımıza moral vermek hem de ilçemizin misafirperverliğini dünyaya göstermek istedik. Gönüllü gençlerimizin heyecanı ve coşkusu, Kıran mevkiindeki zemin çalışmalarımıza tam anlamıyla yansıdı. Sporun birleştirici ruhuna katkı sunan, emek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyor; pedal çevirecek tüm sporculara başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

