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Menteşe'de GSB gençlik yaz kulübü kapılarını çocuklar için açtı

Menteşe'de GSB gençlik yaz kulübü kapılarını çocuklar için açtı
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Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde GSB Gençlik Yaz Kulübü, çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla sanat atölyeleri ve sportif etkinliklerle başladı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, kapılarını bu kez çocuklar için açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen GSB Gençlik Yaz Kulübü, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla başladı.

Çocukların yaz tatilini çok daha verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesini amaçlayan program, ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Alanında uzman gençlik çalışanları ve antrenörler eşliğinde yürütülen programda çocuklar; arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve sorumluluk bilinci gibi temel değerleri yaşayarak öğreniyor.

Program kapsamında açılan sanat atölyelerinde çocuklar; resim, el sanatları ve çeşitli üretim çalışmalarıyla hayal güçlerini ve özgün düşünme becerilerini geliştiriyor. Sportif etkinliklerde ise geleneksel çocuk oyunları, takım oyunları ve farklı spor branşlarıyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de aktif bir yaşam kültürü kazanıyorlar.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri programla ilgili yaptıkları açıklamada, "GSB Gençlik Yaz Kulübü'müz yaz boyunca farklı temalarda gerçekleştirilecek etkinliklerle kesintisiz devam edecek. Temel hedefimiz, çocuklarımızın güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaktır. Tüm çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmesi ve unutulmaz hatıralar biriktirmesi için buradayız" ifadelerine yer verildi.

Gençlerin ve çocukların kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik hayata geçirilen GSB Gençlik Yaz Kulübü, yaz sezonu boyunca birbirinden renkli ve eğitici etkinliklerle çocukları ağırlamaya devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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