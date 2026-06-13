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Menteşe'de gençlik ateşi yakıldı

Menteşe'de gençlik ateşi yakıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, gençlerin yaz aylarını spor, kültür, sanat ve doğayla dolu geçireceği Gençlik Kampları için uluslararası ekip okulları ziyaret ederek bilgilendirme sunumları yapıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, gençlerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesini sağlayacak Gençlik Kampları için bilgilendirme çalışmaları başladı. Menteşe İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı uluslararası ekip, öğrencileri spor, kültür, sanat ve doğayla buluşturacak kamplar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl binlerce genci bir araya getirdiği "Gençlik Kampları" için Menteşe'de bilgilendirme seferberliği başlatıldı. Menteşe İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uluslararası ekip, okulları ve gençlik merkezlerini ziyaret ederek öğrencilere kampların kapılarını aralıyor. Uluslararası ekip tarafından yapılan bilgilendirmelerde, gençlerin sadece tatil yapmayacağı, aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak pek çok aktiviteye katılacağı vurgulanıyor. Kamplara katılacak gençler, spordan sanata, kültürel etkinliklerden doğa maceralarına kadar geniş bir yelpazede unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Okullarda gerçekleştirilen sunumlarda, öğrencilere kamp süresince yapılacak faaliyetler, konaklama şartları ve güvenlik önlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Aynı zamanda başvuru şartları ve dikkat edilmesi gereken hususlar da uzman ekipler tarafından öğrencilere yüz yüze aktarılıyor.

Menteşe İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, projeyle ilgili yaptıkları çağrıda "Gençlerimizin yeni arkadaşlıklar kuracakları, kendilerini farklı alanlarda geliştirecekleri ve hayatları boyunca unutamayacakları hatıralar biriktirecekleri Gençlik Kampları kapılarını açıyor. Tüm gençlerimizi bu harika deneyimin bir parçası olmaya ve kamplara başvuru yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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